Riapre la discarica a Imola, scatta la protesta

Imola, 10 luglio 2023 – Riparte oggi, come annunciato nei giorni scorsi dopo il via libera della Regione alla sopraelevazione, l’attività della discarica Tre Monti. Si andrà avanti con i conferimenti nel terzo lotto fino a fine 2024, quanto l’impianto di via Pediano arriverà ad esaurimento.

Secondo quanto assicurato a più riprese in questa fase dal Comune e dalla stessa Regione, in discarica arriveranno solo rifiuti urbani provenienti dai territori alluvionati. Non si fidano però i componenti del comitato ’Vediamoci chiaro’, che da tempo si battono per la chiusura definitiva del sito, e le forze politiche di opposizione. Alla conferma della ripartenza delle attività nella discarica, sono quindi immediatamente scattate le proteste.

Infatti gruppi ambientalisti e alcuni rappresentanti locali di Lega, lista civica Cappello e M5s sono saliti ieri mattina sui Tre Monti per ribadire il loro ‘no’ alla riapertura della discarica. Una ventina i presenti, compresi alcuni residenti della zona, con tanto di striscioni di protesta.

"Chiediamo un incontro pubblico al sindaco – mandano a dire dall’opposizione –. Il parere dei cittadini conta e va ascoltato. L’emergenza provocata dall’alluvione di maggio non c’entra nulla, la Regione aveva deciso tutto già da anni".