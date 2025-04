Discarica franata in Appennino, via al recupero dei rifiuti. “Ma sarà un’operazione complessa”

Imola, 3 aprile 2025 – C’è un piano per la rimozione dei rifiuti dall’alveo del rio Rovigo, travolto dai materiali fuoriusciti il 14 marzo dalla frana di Palazzuolo sul Senio. Il tema è approdato anche nell’assemblea regionale dell’Emilia Romagna: il consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra Paolo Burani ha chiesto il censimento e la bonifica delle discariche abusive: soltanto a Palazzuolo, in Toscana, gli sversamenti denunciati a suo tempo in Parlamento furono tre, tema oggi al vaglio dei carabinieri forestali.

I rifiuti nelle acque del torrente Rovigo, in Toscana, affluente del fiume Santerno, che a sua volta scorre sul versante emiliano-romagnolo fino alla pianura. Marco Bottino, sindaco di Palazzuolo

Nel frattempo sul crinale appenninico le manovre procedono. “Abbiamo studiato il modo per consentire agli operai di ditte specializzate di raccogliere i rifiuti dal torrente”, spiega il sindaco di Palazzuolo Marco Bottino. Prima di entrare nel vivo della spiegazione di quella che sarà un’operazione estremamente complessa, il sindaco intende fare una precisazione: “Ribadisco che il rio Rovigo, nel suo tratto palazzuolese, non è adatto ad essere solcato da volontari. La loro incolumità sarebbe a rischio: lo dico senza giri di parole, un sindaco non può mandare dei volontari a fratturarsi le caviglie. Perfino il personale di Hera non ha la preparazione adatta, dovremo servirci di ditte specializzate”.

Il punto d’approdo dalla strada Passo della Sambuca – posta sostanzialmente a quota mille metri – e il rio Rovigo, qualche centinaio di metri più in basso, sarà la strada forestale che si spalanca verso il fiume in coincidenza con la frana. “Una scelta volta a evitare di sbancare il bosco in altri punti. Il percorso sarà messo in sicurezza con una massicciata: da lì transiteranno i rifiuti. Nonostante le avverse condizioni climatiche – ieri nevicava – entro poche ore dovrebbe iniziare il lavoro di smaltimento dall’alveo del fiume nel tratto prospiciente la frana. La ditta che sta svolgendo i lavori ha iniziato anche la raccolta dei rifiuti minuti nel tratto vallivo, precisamente in località Molino della Lastra, nel comune di Firenzuola. Con un’altra somma urgenza – e il conto per il nostro Comune sale a un milione e 186mila euro – ho incaricato un’altra ditta che, a partire dalla prossima settimana, metterà in campo venti operatori per la raccolta manuale”.

La parte più complessa dell’operazione è appunto quella che coinvolge le quantità di rifiuti disseminate nel tratto montano del rio Rovigo. L’opzione di servirsi di elicotteri è stata scartata: si lavorerà a mano, coi sacchi – precisa Bottino –. Voglio però dire che la rimozione dei rifiuti terrà conto del benessere del torrente, che non possiamo pensare venga solcato da decine di uomini contemporaneamente. I forestali creeranno dei sentieri tra la vegetazione che cresce sulle sponde, attraverso i quali si muoveranno lungo il torrente”.

Servirà tempo, tanto, forse l’intera estate. “Non mi avventuro in previsioni di questo tipo, per la sua complessità siamo davanti a un’operazione pressoché inedita”.