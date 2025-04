Discarica riemersa, confermati altri siti. E l’ennesimo crollo paralizza la bonifica

Imola, 16 aprile 2025 – Il sospetto ora è diventato certezza: la discarica fantasma – riemersa dal passato a distanza di oltre mezzo secolo e franata nel Rovigo – non è l’unica seppellita nella valle del Santerno. La vicenda delle tonnellate di scarti urbani interrati senza un censimento ufficiale nell’ambito di un accordo del 1971 tra i Comuni di Firenze e Palazzuolo con la regia dell’Asnu (l’ex municipalizzata dei rifiuti) assume contorni sempre più inquietanti e drammatici per l’ambiente.

L’ipotesi di altri siti (oltre a quello scoperchiato durante l’alluvione di un mese fa) era nata nei giorni scorsi dal ritrovamento dei documenti con cui Veraldo Vespignani, ex sindaco di Imola di stampo Pci, all’epoca denunciò gli sversamenti tramite un’interrogazione in Parlamento. Proprio quei fogli oggi hanno indirizzato le indagini dei carabinieri forestali che purtroppo hanno confermato i timori. In altri punti – alcuni contigui alla frana e altri più lontani – i rifiuti sono evidenti e visibili.

Il nucleo territoriale dei carabinieri forestali adesso sta svolgendo ulteriori approfondimenti per capire la natura di questi ’nuovi’ sversamenti che emergono dal passato come una pesantissima eredità e che rappresentano una minaccia ancora più pressante per l’ecosistema. Nuovi siti che la forestale conta di perimetrare già nella prossima settimana. Toccherà poi agli enti preposti alla bonifica quantificare gli sversamenti tramite un escavatore e comprendere così la portata del disastro.

Intanto sul Rovigo continua a piovere sul bagnato. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno bloccato le operazioni di pulizia e messa in sicurezza. “Il timore è che si possa restare fermi per tutta la settimana”, ammette sconsolato il sindaco di Palazzuolo Sul Senio, Marco Bottino. E come se non bastasse le piogge hanno provocato il cedimento di una delle reti paramassi lungo il corso d’acqua, all’altezza della Casetta di Tiara: “Per fortuna non c’erano rifiuti attaccati ma la rete deve essere ripristinata il prima possibile, la situazione non è affatto semplice”, la fotografia di Bottino.

Lunedì sera intanto a Firenzuola si è tenuto un consiglio straordinario: erano presenti anche la deputata Erica Mazzetti di Forza Italia, in collegamento il presidente della commissione parlamentare sulle ecomafie Jacopo Morrione e l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, il presidente del Consorzio di Bonifica e il sindaco di Palazzuolo. “È stato importante – ha dichiarato Mazzetti – partecipare al Consiglio comunale aperto a Firenzuola e informare con trasparenza i cittadini. La gestione del territorio è di competenza regionale ma il governo ha fatto e farà la sua parte”. Durante la seduta il presidente della Commissione parlamentare sulle ecomafie ha ribadito l’intenzione di coinvolgere il commissario straordinario per le discariche Giuseppe Vadalà, mentre l’assessora regionale Monni ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla gestione del problema.

Dagli amministratori è stata espressa preoccupazione per le possibili ricadute negative sulla stagione turistica estiva e Buti ha invitato a fare in fretta, anche coinvolgendo il volontariato: “Il danno è stato causato a suo tempo dal pubblico, Comune di Firenze e Comune di Palazzuolo, e dovrà essere risolto con fondi pubblici, come sta accadendo”. La serata è finita in polemica con i firmatari dell’esposto depositato in Procura a Firenze e a Bologna che hanno chiesto di prendere parola. Ma senza risultato.

(Ha collaborato Paolo Guidotti)