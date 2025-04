Discarica nel rio Rovigo: cedono altre reti, l’ira dei comitati

Imola, 29 aprile 2025 – Le reti per trattenere i rifiuti che hanno riempito il rio Rovigo provenienti dalla vecchia discarica franata, ormai trattengono ben poco. Lo documentano anche alcune immagini fatte circolare da alcuni membri del gruppo che ha presentato esposti alle procure di Firenze e Bologna. Che lamentano tempi troppo lunghi e soprattutto poca efficacia nella pulizia del corso d’acqua.

La reti lungo il rio Rovigo che dovevano fermare la discesa dei riufiuti della vecchia discarica sono cadute sotto la forza dell'acqua in questi giorni di maltempo

Il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino la situazione critica delle vecchie reti la conosce: "Abbiamo già segnalato la situazione alla ditta che se ne occupa, e che deve rafforzare le protezioni con reti ancor più solide e alte, reti paramassi. Se non ottempera rapidamente dovremo trovare altre aziende del settore, cosa peraltro non facile".

Eva Pasquarella, residente e imprenditrice della zona oltre che tra i firmatari dell’esposto, è amareggiata: "Avevano detto che era ceduta una rete, e ne son cedute tre. E questa non è l’unica cosa non vera dichiarata dalle amministrazioni. Al recente consiglio comunale tenutosi a Firenzuola, è stato tutto uno scambio di complimenti tra i vari enti, per la velocità d’intervento e la buona operatività. In realtà è passato un mese, non si son visti grandi passi avanti. I volontari della colonna mobile della Regione son pochi, non perché sono cattivi, ma perché son proprio insufficienti numericamente i volontari venuti da fuori. Lo ha detto anche la governatrice della Misericordia Debora Righini: non ci sono numeri sufficienti, e per questo è necessario far intervenire i volontari comuni. I modi si trovano, a Bologna hanno usato un App per far firmare le liberatorie, si possono assegnare tratti di fiume più accessibili. Basta ci sia la volontà".

Pasquarella lo ribadisce: "Noi non abbiamo nessuna intenzione di criticare o polemizzare con le amministrazioni comunali o la Regione, vorremmo soltanto collaborare. La prima cosa che continuiamo a chiedere è che non si perda tempo e che i volontari vengano utilizzati. E poi vogliamo trasparenza su ciò che viene fatto e sulle analisi".

Ieri comunque i lavori di pulizia del fiume deturpato dai rifiuti della vecchia discarica che Firenze cinquant’anni fa scaricò nella valle del Rovigo sono ripresi.

Era un pezzo che non avveniva. "Ieri è stato tra i primi giorni di bel tempo, dopo molta pioggia", nota il sindaco di Palazzuolo che risponde ancora una volta all’invito ad utilizzare i tanti volontari che si sono resi disponibili e che vorrebbero dare una mano a ripulire il fiume. "Stiamo lavorando perché ciò avvenga. Non sarà però un ‘bomba liberi tutti’, ma coinvolgeremo in primo luogo i gruppi che hanno l’esperienza necessaria per opere in quei luoghi. Intanto – prosegue Bottino – oggi si tiene una riunione in Regione per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali, e proponiamo una modalità di smaltimento più veloce, senza la necessità di stoccarli e fare la necessaria caratterizzazione".