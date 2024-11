Discarica, scontro sui rifiuti: "Alluvione? Solo una scusa"

di Enrico Agnessi

La discarica Tre Monti si avvia, come ribadito nelle scorse settimane dal Comune, verso lo stop definitivo. L’impianto di via Pediano, tornato operativo a luglio 2023 per accogliere ("in via prioritaria", dissero Regione e Municipio) i rifiuti dell’alluvione del maggio precedente, è infatti destinato a chiudere i battenti come da programma alla fine dell’anno. In questi 18 mesi di attività, tuttavia, la quota di materiali scartati in quanto resi inutilizzabili dal maltempo è diminuita progressivamente.

Il tema, che più volte ha animato il dibattito politico nei mesi scorsi provocando le proteste dei gruppi di opposizione in Consiglio comunale, torna oggi nel mirino di Simone Carapia (Fratelli d’Italia). Dopo aver ottenuto nuovi dati (aggiornati a un paio di settimane fa) da Herambiente, gestore della discarica di proprietà del Con.Ami, il meloniano va all’attacco.

"Nel 2023 sono stati conferiti, come quantità totale, 49.562 tonnellate di rifiuti – riferisce Carapia –. Di questi, solo 20.838 tonnellate, vale a dire il 42%, proviene da territori alluvionati. Se poi guardiamo al 2024, la situazione peggiora: a fronte di 139.614 tonnellate arrivate, solamente il 3,77%, pari a 5.272, sono rifiuti provenienti dai territori alluvionati".

Da qui le proteste dell’esponente di opposizione: "Altro che solidarietà, qui con la scusa dell’alluvione si è continuato a fare business con l’avvallo e la compiacenza di chi governa Imola – è l’affondo di Carapia –. Ma siamo sicuri che chiuderanno la discarica alla fine di quest’anno, come più volte spergiurato, visto come stanno andando le cose?".

In questo senso, rispondendo a fine ottobre in Aula alle sollecitazioni del civico di opposizione Renato Dalpozzo (lista Cappello), l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, ha detto: "Confermo che la discarica entro il 31 dicembre 2024 chiude definitivamente. Mi prendo la responsabilità di fare questa affermazione e di ribadirla. Ci siamo presi un impegno e lo rispetteremo".

Tali rassicurazioni non bastano però al consigliere comunale di FdI. "Si sono nascosti dietro il rischio igienico-sanitario, la sicurezza e la solidarietà per riaprire e continuare a fare business, visto che le percentuali dei rifiuti arrivati dalla Romagna sono molto bassi, quasi irrisori – attacca oggi Carapia –. Chi governa Imola molte volte farebbe meglio a tacere visto che puntualmente viene smentito dai fatti, che in questo caso sono incontrovertibili".