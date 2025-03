Discarica toscana, primi prelievi Arpa: “Alcuni rifiuti arrivati nel Santerno”

Castel del Rio (Bologna), 29 marzo 2025 – Sotto al ponte degli Alidosi è iniziata una lotta a colpi di provette contro gli scarti di una generazione anni Settanta. Fa paura anche a Castel del Rio, nell’Imolese, la grossa discarica toscana franata fin dentro il Rio Rovigo, diretto affluente del fiume Santerno. Ieri sono scattati i primi controlli da parte di Arpa Emilia Romagna e il responso è a metà fra il preoccupante e il sospiro di sollievo: “Pochi i rifiuti visibili”.

Perché potrebbe essere solo la punta dell’iceberg dopo quel che è emerso due settimane fa a Palazzuolo sul Senio. Quell’onda nera che potrebbe inesorabilmente rotolare a valle nella acque del fiume, oltre le reti, oltre le paratie già installate sul versante dei nostri vicini di regione. Ecco, quindi, le prime testimonianze, sono “sette piccoli pezzi di recipienti in plastica posti sulla riva” comunicano da Arpae, “alcuni dei quali probabilmente riconducibili alla dispersione di rifiuti avvenuta nel Rovigo”.

Difficile probabilmente collegare quei reperti da archeoplastica allo sversamento sul fronte toscano, ma secondo i tecnici evidentemente rientra nel limite del possibile.

Un sopralluogo in sette tappe, quello effettuato ieri dagli uomini dell’Agenzia per la protezione ambientale: “Lungo tutta l’asta visionata, per una lunghezza di circa 20 km – spiegano i tecnici –, le acque e le rive del Santerno sono risultate prive di rifiuti solidi di alcun tipo”, eccezion fatta per quei pochi frammenti di cui si parlava poco fa. In particolare “in prossimità della località Valsalva, nel territorio del comune di Castel del Rio – quindi quello più vicino al confine toscano – è stato raccolto un campione di acqua superficiale per la verifica della qualità delle acque del fiume. I risultati analitici saranno resi noti non appena disponibili”. Analisi evidentemente volte a rilevare la presenza di inquinanti pericolosi. Anche perché da tempo nel Santerno è stata rilevata la presenza di microplastiche.

Nei prossimi giorni scenderanno in campo, anzi, saliranno in cielo i droni, per fornire un’immagine più completa del fiume, raggiunto, nei sopralluoghi di ieri, solamente nei punti più accessibili.

Dall’altra parte del confine, dove la situazione è ben più grave, ieri si è svolto un vertice in Prefettura. Perché la frana non si è ancora stabilizzata completamente. Inoltre è stato ribadito che i rifiuti che hanno invaso il torrente devono essere trattati da personale autorizzato e con competenze specifiche. Questo in risposta anche alle tante – seppur lodevoli – iniziative da parte dei privati cittadini con centinaia di adesioni. Pertanto, il comune di Palazzuolo sul Senio ha vietato l’accesso alla popolazione per la raccolta dei rifiuti lungo tutta l’asta del torrente Rovigo. La situazione appare ora troppo delicata e pericolosa, anche se le prime analisi Arpae Toscana avrebbero scongiurato la presenza di contaminazione nel torrente.

Sono imponenti anche gli scenari delle operazioni di rimozione dei rifiuti, che, secondo quanto riporta Hera, dovrebbero viaggiare fra le 30 e le 40 tonnellate al giorno. Si conta di concludere il lavoro nel minor tempo possibile, per il bene di due regioni.