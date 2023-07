Discarica, tutti i dubbi del comitato "Alluvione, un alibi per riaprirla"

Una risposta al sindaco Marco Panieri in dieci punti, tanti quanti sono quelli messi in fila dal primo cittadino in una infografica pubblicata sui canali social del Municipio. Un debunking per confutare la posizione della Giunta, ribadita anche in dichiarazioni stampa e negli interventi in Consiglio comunale, in merito al via libera alla sopraelevazione della discarica Tre Monti. È il lavoro ultimato ieri dal comitato Vediamoci chiaro, che da tempo si batte per la definitiva chiusura dell’impianto di via Pediano.

"Ma siamo proprio sicuri che tutte le 150mila tonnellate di rifiuti dell’alluvione verranno effettivamente a Imola? – domanda il comitato in merito appunto a quanto annunciato nei giorni scorsi dal Comune –. Ci sarà una parte recuperabile per il riciclo, una parte presumibilmente finirà all’inceneritore dunque la quota si ridurrà e in tal caso verrà sostituita da rifiuti speciali potenzialmente provenienti da tutta Italia".

Quanto al "potenziale rischio igienico-sanitario" evidenziato dalla Giunta, "è falso dire che la soluzione possa essere la riapertura della Tre Monti in quanto ci vorrà più di un anno per smaltirli", aggiunge ‘Vediamoci chiaro’, che parla di "alibi perfetto" per la Regione che "aveva comunque già deciso la riapertura della discarica". E ancora: "E’ vergognoso dare la colpa al Governo, ma strategico per una politica scaricabarile", prosegue il comitato, che a proposito della chiusura definitiva della Tre Monti nel 2024 ricorda alla Giunta come l’impianto di via Pediano dovrà poi essere "gestito e monitorato per almeno 30 anni con costi per milioni di euro".

Proprio sulla questione monitoraggi, ‘Vediamoci chiaro’ si mostra particolarmente scettico. "In tutti questi anni non è stato fatto niente", protestano gli ambientalisti, che riferiscono anche di "lunghe e profonde spaccature" in via Pediano dopo l’alluvione, rimarcando come la zona circostante presenti "tratti di strada a singola percorrenza per eventi franosi in atto".

C’è poi il tema (delicatissimo) delle tipologie di scarti che verranno portati in discarica. Solo urbani, secondo Regione e Comune. Non la vede così il comitato, che è certo dell’arrivo di rifiuti speciali. "La delibera prevede il conferimento da parte dei comuni vicini a Imola di 54.771 t, di cui 38.070 t (EER 191212) e 16701 t (EER 190503) – ricostruisce ‘Vediamoci chiaro’ citando i codici dei materiali sottoposti a trattamento meccanico –. Inoltre, è disposto l’ingresso prioritario dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali classificati come urbani. Quindi non esclusivo, questo di fatto lascia aperte tutte le possibilità. E ricordiamo che l’autorizzazione prevede molti codici Eer (ex Cer) per rifiuti speciali".

Infine, il capitolo risorse. Il Comune è convinto: i due milioni che arriveranno andranno alla prevenzione. "Dopo aver inquinato e manomesso il territorio e dopo aver fatto guadagnare lautamente Herambiente e con un costante indebitamento di Con.Ami vogliamo analizzare i bilanci? - incalza il comitato –. Vogliamo contabilizzare il rischio e le potenziali conseguenze sanitarie per i prossimi trent’anni almeno? Ma di cosa stiamo parlando?".

Alle contestazioni di ‘Vediamoci chiaro’ hanno fatto eco, nei giorni scorsi, quelle di tutti i gruppi di opposizione: dalla Lega al M5s, passando per Fratelli d’Italia e i civici della lista Cappello: tutti uniti per cercare di impedire quella sopraelevazione del terzo lotto già bocciata in passato dal Tar e Consiglio di Stato.