Disinfestazione ultimata. Riapre la materna Pambera

La presenza di topi negli scantinati aveva creato preoccupazione alla scuola comunale Pambera di via Casoni, nel quartiere Marconi, ma oggi la situazione è finalmente sotto controllo. La struttura, che ospita un centinaio di bambini suddivisi in quattro sezioni a età mista, potrà riaprire lunedì, dopo le operazioni di sanificazione e tutte le verifiche necessarie.

Il problema era emerso alla fine di settembre, quando alcuni operatori della scuola avevano segnalato la presenza di roditori all’interno degli scantinati. Subito il Comune ha attivato un’azienda specializzata, che ha collocato trappole catturando alcuni esemplari, mentre l’Ausl ha seguito da vicino la situazione per monitorare gli aspetti igienico-sanitari.

Per garantire la continuità didattica, i bambini sono stati temporaneamente trasferiti in altre scuole della città, evitando così interruzioni alle attività educative. Nel frattempo, personale tecnico e scolastico hanno lavorato intensamente anche nel fine settimana e nella giornata di ieri, con verifiche continue, installazione e monitoraggio delle trappole, fino all’ultima fase di sanificazione completa degli ambienti. Questa operazione, prescritta dall’Ausl, ha permesso di ripristinare condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo eventuali residui e garantendo che non rimanessero rischi per bambini e personale.

Le insegnanti hanno affiancato l’amministrazione in questa fase, rassicurando le famiglie con messaggi chiari e diretti, sottolineando come gli operatori abbiano gestito la situazione con tempestività ed efficienza. L’impegno congiunto ha contribuito a ridurre l’allarme e a mantenere la fiducia dei genitori.

Ora la Pambera è pronta a riaprire in piena sicurezza. Tutti i locali sono stati controllati e sanificati, le trappole rimosse e le verifiche finali confermano che non sono presenti nuovi roditori. Lunedì mattina i bambini potranno finalmente tornare nelle loro aule, lasciandosi alle spalle giorni di preoccupazione ma anche di grande collaborazione e attenzione da parte di tutti gli operatori coinvolti.

L’episodio ha riportato alla memoria un precedente simile, avvenuto nel 2018 alla scuola Gasparetto nel quartiere Zolino. In quel caso, però, non si rese necessaria la chiusura della scuola.