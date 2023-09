Disostruzione pediatrica, corso con il Lions

Un corso utile per imparare uno dei principali interventi salvavita. Il Lions Club Valsanterno, in collaborazione con il municipio di Casalfiumanese e il comitato di Imola della Croce Rossa Italiana, ha organizzato un importante approfondimento per imparare il delicato intervento di disostruzione pediatrica. Un appuntamento, in programma il 27 settembre alle 20 al teatro comunale del paese, dedicato ai genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia statale ‘Maria Immacolata’. La gravità del pericolo, confermata da dati statistici sempre più allarmanti, è cosa nota da tempo. Basta davvero un attimo di distrazione per trasformare una giornata ordinaria in tragedia. Già, perché i più piccoli d’età sono portati dalla loro naturale curiosità a portare diversi oggetti verso la bocca. Senza dimenticare quei rischi, che non risparmiano neppure la popolazione adulta, legati a una masticazione frettolosa. Una serie di basilari nozioni da mettere in pratica in pochi istanti per garantire un corretto primo soccorso e scongiurare tentennamenti fatali, tra ansia e panico, prima dell’arrivo dei sanitari. Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’indirizzo mail [email protected]