Disostruzione pediatrica e prevenzione del tumore. Due serate organizzate da Lions e Croce Rossa

A Casalfiumanese sono in programma due serate informative sui temi della prevenzione e del pronto intervento. Due preziosi ed utili appuntamenti promossi dal Lions Club Val Santerno in collaborazione con il comitato di Imola di Croce Rossa Italiana ed il municipio di Piazza Cavalli.

Si parte il 3 aprile, alle 20 presso la sala civica del centro commerciale ‘La Martelluzza’ di via 1°Maggio, con il corso di disostruzione pediatrica. Una concreta opportunità, dedicata a genitori, nonni e a tutti coloro che si prendono cura dei bambini che frequentano le scuole di Casalfiumanese e della Vallata del Santerno, per poter intervenire tempestivamente in caso di emergenza e in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Posti limitati, prenotazioni entro il 2 aprile (segreteria@comune.casalfiumanese.bo.it).

Il 10 aprile, stessa ora e stessa location, ecco la serata di approfondimento sulla prevenzione del tumore al seno. Una parentesi formativa e informativa dedicata alla prevenzione di una delle patologie più critiche in ambito femminile. Ospite Franca Maria Loprete, medico senologo. Prenotazioni entro il 9 aprile.