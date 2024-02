"Dispiace che il mandato si concluda. Ma è giusto. Tornerò a fare il professore all’università"

L’intervista al sindaco Tinti continua e ci siamo concentrati sulle opere pubbliche create. "Per affrontare il problema dell’inverno demografico, cioè del fatto che la popolazione è tendenzialmente vecchia, abbiamo cercato di creare un progetto per allargare la città e la possibilità di aumentare quindi anche la popolazione giovane garantendo proprio ai giovani, che sono il futuro, alcune sicurezze come casa e lavoro – ha spiegato il sindaco –. Abbiamo perciò portato nuove aziende nella zona industriale e fra alcuni anni ci saranno molte nuove abitazioni per le giovani coppie e le famiglie della città". Tinti riavvolge il nastro e pensa anche alle cose che non è riuscito a fare. Tra queste, "sicuramente avrei voluto riaccendere l’interesse dei giovani per la vita pubblica – ha raccontato –. Inoltre non siamo riusciti a completare o fare alcune cose che mi avevano spinto ad entrare in politica". Un esempio è "la realizzazione di un nuovo edificio per le elementari Serotti di Osteria Grande – ci ha detto –. Ma la vita è fatta anche di insuccessi e non dobbiamo abbatterci appena ne incontriamo uno".

Tra poco terminerà il secondo mandato. "Ho paura di perdere l’utilità che ho sentito di avere durante questi ultimi dieci anni e di fare cose di ‘poco valore’ - ha spiegato –. Mi dispiace che il mio mandato si concluda, ma econdo me, lavorare per più di dieci anni in un ruolo come quello di sindaco è troppo perchè non si garantirebbe la giusta democrazia". Abbiamo chiesto al sindaco cosa farà quando andrà in ’pensione’ dall’incarico: "Tornerò a fare il mio lavoro: professore e ricercatore di Scienze ambientali e biologia marina per l’Università, a Ravenna".