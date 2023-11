Disposti gli arresti domiciliari per il bandito dell’Osservanza

Disposti gli arresti domiciliari con divieto di usicta per il rapinatore dell’Osservanza. E’ questa la deciosione del giudice per le indagini preliminari nei confronti del bandito che, all’inizio di ottobre, aveva preso di mira tre giovani fuggendo in monopattino dopo i colpi. Le aggressioni erano avvenute ai danni di una 38enne e di due 15enni nell’area compresa tra via Venturini e l’ingresso delle scuole Rodari. Il 33enne, in entrambi i casi, si è avvicinato alle vittime, ha ’studiato’ la situazione ed è fuggito in monopattino elettrico dopo le rapine, messe a segno impugnando un revolver. Il malvivente era finito nella rete grazie al gioco di squadra tra le forze dell’ordine e alla descrizione fornita dalla 38enne rapinata e dai due ragazzi. Determinante la presenza delle telecamere di videosorveglianza cittadina che hanno permesso agli inquirenti di risalire all’identità del bandito.

m. s.