Dissesto idrogeologico, biodiversità da tutelare

Massimo Pandolfi
Imola
Maxi corteo pro GazaMuore in stradaRissa tra famiglieAldrovandi uccisoVasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
CronacaDissesto idrogeologico, biodiversità da tutelare
24 set 2025
REDAZIONE IMOLA
A Palazzo Sersanti tre giorni di confronto sulla salute di parchi e foreste .

Imola al centro del dibattito sulla conservazione della biodiversità forestale per prevenire il dissesto idrogeologico italiano. E’ cominciato ieri mattina a Palazzo Sersanti, e proseguirà fino al 25 settembre, il convegno per analizzare lo stato dell’arte nel Paese tra azione dei Centri nazionali per la salvaguardia delle foreste, il ruolo dei parchi e dei consorzi di bonifica e lo sviluppo della castanicoltura come nuova risorsa per le montagne. L’iniziativa, che vede la presenza dei massimi esperti nazionali del settore, è promossa dall’Accademia Nazionale di Agricoltura e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e dalla Regione. Una bella modalità per coinvolgere ricercatori, tecnici, amministratori ed imprenditori nel tentativo di fare il punto sullo stato di fatto delle politiche nazionali e locali sul ruolo che dovrà assumere il patrimonio arboreo nell’immediato futuro. Infatti, a fronte delle recenti inondazioni avvenute in diverse regioni italiane e dei numerosi problemi ambientali, economici e sociali ad essi connessi, la logica di un’azione di bonifica integrale e di interventi permanenti richiesti dai territori italiani, collinari e montani in particolare, appare ormai necessaria per la loro naturale fragilità idrogeologica. Dopo i saluti inaugurali, con le parole di Giorgio Cantelli Forti che guida l’Accademia Nazionale di Agricoltura e del Colonnello Aldo Terzi della Regione Carabinieri Forestale ‘Emilia Romagna’, hanno preso parola la vicesindaca imolese Elisa Spada che ha la delega all’ambiente, il presidente di Anbi Francesco Vincenzi e quello di Banca di Imola Giovanni Tamburini. Insieme a loro anche Silvia Poli, al timone della Fondazione Cassa di Risparmio Imola, il consigliere regionale Fabrizio Castellari e Simone Orlandini alla presidenza di Unasa. A seguire, la relazione dal titolo ‘Foreste del mondo fra sviluppo e conservazione’ del professor Federico Magnani, docente ordinario di Selvicoltura.

