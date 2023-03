Disturbi dell’alimentazione La poesia è la cura di Fanep

E’ l’empatia il tema portante dell’11esima edizione della Giornata nazionale per la lotta ai disturbi dell’alimentazione organizzata dai volontari della Fanep (Famiglie Neurologia Pediatrica). Anche nel 2023, dunque, torna il Fiocchetto Lilla, simbolo di una battaglia che anche quest’anno Fanep combatterà…a colpi di poesia. Per questa edizione, infatti, verrà riproposto il Concorso Telodicoinpoesia e la nuova raccolta di parole "Ditelo a Fanep" (raccontate a Fanep ciò che non riuscite a dire in famiglia o al medico), proprio con l’obiettivo di spiegare come l’empatia può essere una risorsa per la prevenzione o per il trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).

"Nelle relazioni con chi soffre di disturbi dell’alimentazione, dove il dialogo è scarso e spesso si interrompe, l’empatia è uno strumento prezioso che consente di tenere aperta una porta di comunicazione", è la sottolineatura di Antonio Lannutti, referente della Fanep per Castel San Pietro Terme.

La novità di quest’anno, "Ditelo a Fanep", ha avuto, conferma tra stupore e soddisfazione il referente Lannutti, un successo davvero importante.

"Circa un centinaio fra ragazzi, ragazze o adulti hanno voluto dare testimonianza della loro sofferenza. Gli elaborati sono arrivati da tutto il territorio nazionale in vario modo, messaggi, mail ma specialmente attraverso il web, e, come stabilito, saranno pubblicati in forma in anonima, tranne quelli di coloro che hanno espressamente chiesto di essere citati". Il calendario di iniziative, che interesserà tutto il territorio del Circondario e andrà anche oltre, è fittissimo. Si partirà domenica 12 marzo alle 10.30 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per raccontare la storia e la mission di Fanep e del suo Fiocchetto Lilla, poi giovedì 16 marzo Fanep su invito del presidente del Consiglio Comunale di Imola sarà di nuovo in città a relazionare, insieme all’Ausl di Imola, sui Dna. Sabato 18 ci si sposta ad Ozzano per l’inaugurazione della mostra "Ditelo a Fanep" presso la Casa delle Famiglie, poi a maggio, sabato 6 alla biblioteca Comunale di Castel San Pietro ci sarà la cerimonia di premiazione delle poesie , con recita di quelle vincitrici, e sarà visibile anche la mostra "Ditelo a Fanep", allestita sempre in Biblioteca. Sempre nel mese di maggio, poi è prevista a Castel San Pietro anche una conferenza su bullismo e cyberbullismo con la collaborazione della Compagnia Carabinieri e dell’Istituto Scappi. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.fanep.org e sulla pagina www.facebook.comfiocchettolillacspt Claudio Bolognesi