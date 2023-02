Disuguaglianze amplificate da crisi e rincari

Mirella

Collina*

La discussione sui bilanci preventivi dei Comuni è stata avviata con una novità positiva per il nostro territorio e cioè, per la prima volta, lo svolgimento degli incontri al Circondario imolese con la presenza di tutti i sindaci per condividere linee generali comuni. In un momento in cui l’impoverimento delle famiglie, l’incremento delle fragilità, la crescita delle disuguaglianze e il rincaro dei costi energetici, che pesano su famiglie, imprese e sui bilanci dei comuni, rappresentano il fulcro della discussione. Una discussione che viene affrontata a livello circondariale per tenere insieme le difficoltà sociali ed economiche più evidenti nei piccoli comuni. Nel primo incontro abbiamo condiviso un percorso sulla base delle linee guida che abbiamo inviato come Cgil, Cisl, Uil e pensionati in Città Metropolitana, al Circondario Imolese e a tutti i Comuni, che interessano anche il nostro territorio: investimenti derivanti dal Pnrr e le relative difficoltà nell’attuazione dei progetti approvati; le trasformazioni ambientali e digitali; le emergenze sul piano sociale e sanitario, a partire da quella abitativa aggravata dalla mancanza di fondi nazionali del contributo per l’affitto; le politiche di accoglienza e la cittadinanza; il lavoro di qualità e la legalità, anche alla luce di importanti accordi firmati nel territorio e in Città Metropolitana; il sistema educativo e l’istruzione, con il contenimento di rette e tariffe e interventi di inclusione scolastica rivolti a studenti con bisogni educativi speciali; le politiche di genere continuando la formazione intrapresa nelle aziende; l’invarianza della pressione fiscale e in ogni caso l’utilizzo dell’Isee come unico strumento per la ridefinizione della curva tariffaria o per restituzioni per famiglie fragili. Capitoli importanti che saranno preceduti da una ricognizione delle risorse erogate da tutti i Comuni per l’aumento esponenziale dei costi energetici, una analisi della graduatoria Asp per il contributo per l’affitto per tutti i comuni e possibili soluzioni per gli aiuti alle famiglie.

*Segretaria della Camera

del Lavoro di Imola