Divertimento senza barriere. Giochi inclusivi nel parco. Partiti i lavori del Comune

Borgo Tossignano spalanca le porte all’inclusione sociale. Sarà pronto nelle prossime settimane, all’altezza del Parco Cassani di via Padre Cassiano Calamelli nel capoluogo, un’area verde da gioco a misura di disabilità. I lavori sono già stati affidati dall’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini che ha trasformato in realtà in tempi record i contributi regionali, via Nuovo Circondario Imolese, legati alla ripartizione del fondo disabilità.

Così dagli uffici di viale Aldo Moro, dopo un rapido passaggio da quelli dell’unione di via Boccaccio sempre pronti a intercettare quante più opportunità utili per migliorare il patrimonio pubblico, arriveranno nel paese della vallata del Santerno più di 7.700 euro. Un importo che la giunta Ghini ha voluto rimpinguare con altri 4.100 euro, e una parte della cifra arriva dai volontari della Festa del Garganello di Codrignano, per fare le cose al meglio: "L’area sulla quale verranno collocate le nuove attrezzature ludiche inclusive è di proprietà comunale e destinata a un utilizzo di parco pubblico – entra nel dettaglio la vicesindaco borghigiana Federica Cenni (nella foto) –. Ci sono, però, giochi obsoleti e non più conformi alle normative vigenti". Il tutto incastonato in una zona, già concepita per garantire la massima accessibilità e fruibilità, intitolata al compianto pilota di moto Emanuele Cassani scomparso nell’aprile del 2014 a soli 24 anni durante una gara a Misano: "C’è un parcheggio adiacente con un accesso comodo per permette a tutti di raggiungere i giochi – continua –. Il rinnovamento dei dispositivi permette all’ente di riqualificare trasformandola in un luogo sicuro e inclusivo di ritrovo e svago per i ragazzi". E allora via libera all’acquisto di quattro giochi di moderna concezione per un importo complessivo di quasi 12mila euro: "Un’operazione co-finanziata sull’asse Regione-Circondario-municipio, ma anche con il coinvolgimento attivo di un’associazione che da tempo reinveste l’utile della sua festa in finalità sociali, per dare a tutti i fruitori la stessa possibilità di trascorrere qualche ora serena e di divertimento – aggiunge la Cenni –. La nostra amministrazione è impegnata da tempo, e in più forme, a considerare l’inclusività come un’opportunità per tutti e un autentico baluardo sul quale fondare i valori della nostra società".

L’adeguamento di uno spazio che porta in dote un patrimonio ben più prezioso del semplice aspetto ludico: "Il nostro sogno è quello di un paese capace di abbattere tutte le barriere architettoniche – conclude l’amministratrice –. Non solo quelle fisiche ma anche quelle invisibili che richiedono un salto di qualità in termini culturali da parte di tutta la comunità. Il parco giochi inclusivo è un primo passo per cementare e rafforzare le possibilità di interazione e condivisione tra tutte le fasce della popolazione".

