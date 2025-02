Documenti telematici. Sportello Digita Facile in piazza Buondelmonti

Per l’intera mattina di sabato, tutti i cittadini potranno attivare la carta d’identità elettronica, accedere al proprio fascicolo sanitario, prenotare servizi sanitari, usare lo sportello telematico. Potranno capire, assistiti da degli esperti, come si fa per poi in futuro provvedere da soli nel disbrigo delle proprie pratiche online. Dalle 9 alle 13 di sabato lo sportello Digita Facile sarà in piazza Buondelmonti: senza bisogno di appuntamento, una persona sarà disponibile per insegnare come si utilizza lo Spid per questioni sanitarie o amministrative. L’iniziativa del Comune con la biblioteca e la Coop 21 si svolge durante l’orario del mercato, per intercettare più persone ed è pensata in particolare per i cittadini più anziani. Il Digita Facile è accessibile anche in altri momenti per tutto l’anno: per fissare un appuntamento, scrivere a digitafacile@comune.impruneta.fi.it o telefonare allo 055 2036408.