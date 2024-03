Dolce weekend con la prima di ‘Chocomoments’

Centro storico al gusto di cioccolato con la prima edizione di ‘Chocomoments Imola’ in programma da domani a domenica nella Piazzetta dell’Orologio. Una bella novità, pensata per celebrare l’antica arte del cioccolato artigianale, che fa tappa nel cuore pulsante della città grazie all’impegno organizzativo di Chocomoments in collaborazione con Orgoglio Imolese e Imola Experience. L’evento è patrocinato dal municipio guidato dal sindaco Marco Panieri. Un’iniziativa a misura di famiglia: dalla Fabbrica di Cioccolato, con laboratori per bambini, show cooking e lezioni per adulti, alla mostra mercato con stand sempre aperti dalle 10 alle 20. Un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde e tantissime altre proposte. Senza dimenticare il Choco Baby che ogni giorno, dalle 15.30 alle 17.30, apre le sue porte ai più piccoli per imparare a fare i cioccolatini con uno speciale laboratorio della durata di 20 minuti. Ricchissimo il calendario degli appuntamenti. Si parte il 15 alle 10 con uno show cooking realizzato dagli alunni dell’Istituto Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme poi, nel pomeriggio, premiazione dell’associazione sportiva Diffusione Sport. Serata all’insegna del Choco Aperitivo a cura dello staff del Bar Parsot. Sabato 16, invece, spazio allo show cooking dolce-salato del ristorante ‘Cantina del Cedro’ poi i premi per International Basket e Imola Rugby. Cresce l’attesa, con il clou in agenda alle ore 18, per un’impresa da record. Quale? Il sogno di confezionare una tavoletta di cioccolato lunga ben 15 metri. Una maxi dolcezza data in degustazione a tutti i presenti dietro una piccola donazione destinata alla Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna che si occupa di ridurre gli sprechi e aiutare le persone più bisognose. Ma non è finita. Domenica 17 alle 10.30 partenza dalla Piazzetta dell’Orologio per un tour tra le vie del centro storico accompagnati dalle guide di Imola Experience.

All’ora di pranzo, inoltre, show cooking a cura dei maestri cioccolatieri di Chocomoments per forgiare in presa diretta la pralina di Imola. Una prelibatezza tutta nostrana: si tratta, infatti, di un cioccolatino unico impreziosito da un ingrediente segreto in omaggio al territorio. Finale previsto alle 15 con la premiazione dell’Imolese Calcio. Nel week end, infine, attivi i mini corsi di pralineria per principianti (iniziativa a pagamento con prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com).

Mattia Grandi