Domani a teatro la prevendita per lo show del grande Larible

Già attiva online su Vivaticket.it, la prevendita dei biglietti dello spettacolo allo Stignani la notte di San Silvestro partirà domani pomeriggio anche al botteghino. Il 31 dicembre in scena al comunale ci sarà infatti ‘Il Clown dei clown’, un one man show teatrale di David Larible, la summa dei suoi migliori numeri. Larible racconta la storia di un uomo delle pulizie del teatro che sogna di diventare clown… e ci riesce! Arriva in punta di piedi, distratto, le mani in tasca e il passo incerto. Ma pochi gesti trasformano il suo incedere in una strepitosa valanga di divertimento che rapisce, seduce e commuove. Al termine dello spettacolo, che inizia alle 22, il teatro offrirà il consueto brindisi per il nuovo anno. Come accennato, biglietti in vendita anche al botteghino del teatro domani 16-19, sabato 31 dalle 19 alle 22. Prezzi: galleria 25; palco laterale 2530; palco centrale 35; platea 40. Ridotto (fino ai 14 anni) 15 euro.