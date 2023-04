Domani Cgil, Cisl e Uil in piazza Matteotti

Sarà un Primo maggio di "lotta e mobilitazione", quello di domani, nel quale Cgil, Cisl e Uil chiederanno al Governo di "applicare e attuare i principi della Carta Costituzionale, a partire dalla centralità del lavoro e della giustizia sociale". Anche da Imola e Castel San Pietro, i sindacati esorteranno infatti l’esecutivo a "occuparsi di salari, fisco ed evasione, sanità pubblica, istruzioni e investimenti, sicurezza sul lavoro, cambiando le politiche sociali ed economiche sbagliate che favoriscono sfruttamento, precarietà e salari bassi".

A Imola appuntamento dalle 9.30 in piazza Matteotti, con la tradizionale distribuzione di garofani e palloncini. Alle 10.15 concerto della banda musicale cittadina e alle 10.45 interventi di Marzia Montebugnoli (Cisl), Giuseppe Rago (Uil) e Mirella Collina (Cgil). In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella galleria del centro cittadino.

A Castel San Pietro, dalle 9.30, distribuzione di garofani e palloncini in piazza XX Settembre; alle 10.15 concerto della banda. Alle 10.45 interventi di Cgil Cisl Uil. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà sotto al portico di via Matteotti. Nella mattinata tradizionale distribuzione dei garofani, organizzata dalla Cgil, anche a Toscanella in piazza Gramsci.

"Insieme a Cisl e Uil, abbiamo avanzato unitariamente al Governo richieste precise – afferma Collina, segretaria generale della Cgil di Imola – che intendiamo sostenere con la mobilitazione avviata con le assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori e con la convocazione di tre manifestazioni interregionali, la prima delle quali prevista a Bologna il 6 maggio".

Oltre alle assemblee nei luoghi di lavoro, Cgil Cisl Uil hanno organizzato tre assemblee territoriali nel circondario per un confronto sulle rivendicazioni avanzate: 2 maggio alle 14.30 al centro sociale La Tozzona; 3 maggio alle 16 alla sala Sassi di Castel San Pietro; 4 maggio alle 16 nella sala consiliare di Borgo Tossignano. Per partecipare alla manifestazione del 6 maggio a Bologna (10.30 in piazza Maggiore) la Cgil organizza dei pullman da Imola e da Castel San Pietro. Prenotazioni: [email protected] – 3454447342.