Domani i funerali di don Tonino Domani si terranno i funerali di monsignor Antonio Renzi, noto come don Tonino, parroco di Belricetto per 65 anni. La messa sarà celebrata dal vescovo Mosciatti, seguita dalla sepoltura al cimitero del Piratello. La comunità si è riunita per un ultimo saluto alla chiesa del Carmine di Imola.