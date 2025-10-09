Domani passa la Modena Cento Ore. Il programma al via in piazza Matteotti

Il fascino dei motori d’epoca è pronto a conquistare di nuovo la città. Domani Imola e l’Autodromo saranno protagonisti della Modena Cento Ore, la celebre gara di regolarità e velocità per auto storiche partita domenica scorsa da Roma e destinata a concludersi sabato a Modena.

Il programma prevede il primo momento spettacolare in piazza Matteotti, dove a partire dalle 11,30 le vetture effettueranno il controllo timbro davanti al pubblico. Sarà un’occasione unica per ammirare da vicino oltre cento auto da competizione, costruite tra il dopoguerra e il 1988, insieme a rarità anteguerra come le Alfa Romeo 8C che hanno fatto la storia delle corse grazie a campioni come Tazio Nuvolari e Achille Varzi. Il centro storico si trasformerà così in una passerella d’altri tempi, con il rombo dei motori storici a fare da colonna sonora.

Nel pomeriggio la manifestazione si sposterà all’autodromo, dove il circuito imolese ospiterà l’ultima e decisiva prova della gara. Sul tracciato andranno in scena le prove libere, la griglia di partenza e la sfida conclusiva, regalando al pubblico spettacolo e adrenalina in uno dei luoghi simbolo del motorsport mondiale.

La tappa imolese rappresenta uno dei momenti centrali della 25esima edizione della Modena Cento Ore, organizzata da Canossa Events. "Il venticinquesimo anniversario ci regala un’emozione speciale – sottolinea Luigi Orlandini, presidente e amministratore delegato –. È una manifestazione cresciuta anno dopo anno grazie a una formula che unisce competizione, accoglienza e la bellezza dei paesaggi italiani. È questa combinazione a renderla unica nel panorama internazionale".

Partita con la parata inaugurale a Villa Borghese, la corsa ha attraversato il cuore del Paese. Il gran finale è atteso sabato a Modena, con la cerimonia di premiazione di fronte all’Accademia Militare. Per Imola, invece, quella di domani sarà una giornata da ricordare: il centro storico e il circuito si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’eleganza e la potenza delle auto storiche, simbolo di una passione senza tempo che continua a unire generazioni di appassionati.