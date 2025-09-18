Domenica al teatro Ebe Stignani ’Armonie di voci oltre il sipario’

Un appuntamento all’insegna della coralità, della formazione e dell’incontro tra generazioni di giovani cantori. È questo lo spirito di ‘Armonie di voci oltre il sipario’, il grande evento corale in programma domenica, alle 16,45, al teatro Ebe Stignani, promosso dal coro ‘Il Grillo d’oro’ con la collaborazione del Comune e la direzione artistica dell’associazione bolognese ‘Forme sonore’. Protagonisti saranno oltre cento bambini e ragazzi provenienti da diverse regioni italiane, pronti a salire sul palcoscenico di uno dei teatri all’italiana più affascinanti dell’Emilia-Romagna. Un pubblico attento e appassionato potrà ascoltare un ricco programma di esecuzioni corali che vedrà alternarsi i diversi ensemble, ciascuno con un repertorio originale e uno stile personale. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è quello di creare un vero e proprio dialogo musicale, capace di unire le diverse sensibilità dei gruppi e di culminare in due momenti corali collettivi, pensati per far risuonare sul palco l’energia di tutte le voci insieme.

La direzione artistica è affidata a due personalità di spicco della scena corale italiana: Siro Merlo, musicista e compositore con una lunga esperienza nel campo della musica per l’infanzia e della produzione artistica, e Sabrina Simoni, direttrice di coro e formatrice tra le figure più autorevoli nel panorama della coralità infantile nazionale e internazionale. Sul palco dello Stignani si alterneranno cinque cori: il Grillo d’oro di Imola, diretto da Barbara Bendandi e Valentina Roncassaglia; il Coro Arcobaleno di Limana (Veneto), guidato da Donatella Triches; il Baby Coro di Verona, diretto da Marta Benciolini; il Piccolo Coro Melograno di Firenze, con la direzione di Laura Bartoli; e i Piccoli Cori Valcuvia di Azzio, in provincia di Varese, sotto la guida di Margherita Gianola. La serata rappresenterà il coronamento di un’intera giornata di attività: i cori, infatti, parteciperanno prima a un percorso di formazione intensivo fatto di prove comuni e laboratori condivisi, occasione preziosa per intrecciare esperienze e creare nuove relazioni musicali. Ingresso libero, prenotazioni consigliate.