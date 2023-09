Domenica in piazza per la prevenzione

Le cliniche mobili delle Ausl per la prevenzione cardiologica, con test gratuiti e consigli dei professionisti per limitare i rischi per la salute, tornano in piazza. Previsti quest’anno undici appuntamenti in tutta la regione. A Imola la data da segnare in agenda è quella di domenica 8 ottobre, quando il tour di ‘Tieni in forma il tuo cuore’ farà tappa in piazza Matteotti. "Vogliamo ricordare l’importanza della valutazione del rischio cardiovascolare individuale e della sua prevenzione", spiega l’assessore Donini