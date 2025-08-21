Domenica si festeggia il patrono. Ecco la Sagra di San Bartolomeo. Mercatino, messa, show e cibo

A Borgo Tossignano è tutto pronto per la festa patronale di domenica 24 agosto con l’edizione numero 39 della ‘Sagra di San Bartolomeo e dei sapori della tradizione’. L’evento, che miscela devozione, intrattenimento, cultura e buona gastronomia, è uno degli appuntamenti più sentiti dai borghigiani. Le origini risalgono addirittura al 1468 con l’allora esposizione di bovini nella piazza e lungo le strade principali del paese in occasione della Fiera di San Bartolomeo. Dopo un periodo di interruzione, iniziato nel dopoguerra e durato parecchi anni, un gruppo di volontari e parrocchiani decise però di ridare vita alla manifestazione nella sua fisionomia moderna.

Una programmazione capace di abbinare alla parte religiosa, con l’omaggio della comunità al patrono San Bartolomeo che fu uno dei primi apostoli di Gesù e annunciatore del Vangelo nel mondo fino al martirio, una serie di altre interessanti iniziative. Così, anno dopo anno, la sagra è cresciuta a vista d’occhio rafforzando il suo spirito di appartenenza (è una bella opportunità di ritrovo anche per tanti ex borghigiani ora in giro per l’Italia) e ritagliandosi un posto di rilievo nell’agenda del circondario imolese.

Mercatino parrocchiale di beneficenza allestito in via Marconi dalle 16, per chi è a caccia di un prodotto usato d’occasione, e banchi dell’artigianato e dell’agricoltura disposti lungo via Roma. ‘I giochi di legno’ protagonisti, invece, in via don Giovanni Verità per un romantico salto indietro nel tempo utile a rispolverare alcune delle passioni ludiche dei giovani del secolo scorso. Il clou un’ora più tardi nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo con la messa celebrata dal vescovo Giovanni Mosciatti, alla guida della diocesi di Imola.

In parallelo, in via Calatafimi, ecco ‘La fattoria di Matteo’ per la gioia dei più piccoli con animaletti e attrazioni dell’azienda agricola Raspanti. Apertura alle 19 dello stand gastronomico in Piazza don Bosco, dove gustare tante prelibatezze a base di prodotti tipici della collina e non solo, e il via ai giochi ‘Ok il peso è giusto’ e ‘Occhio al numero’ per testare le proprie abilità e vincere ricchi premi. Da non perdere ‘L’angolo delle storie’ di via Roma, curato dai volontari del gruppo Pro Loco ‘Amici della Biblioteca’ e dedicato ai bambini, e il concerto dei ‘Father’s and Sons’ sul palco di via Marconi.

Gran finale alle 21 con la magia dello show ‘Bolle e Fuoco’ di Gloria Coppola e il dj set di Davide Lanzoni per ballare fino a tarda ora.