Domenicali, Ceo del Circus: "Non finisce qui. Idea per il 2027"

La lunga storia d’amore fra Imola e la Formula Uno non finisce qui. È doveroso essere realisti, ma il Gran Premio tornerà sicuramente sul circuito che porta i nomi di Enzo e Dino Ferrari…

Curiosa posizione, quella di Stefano Domenicali. Imolese doc ("Il papà e la mamma vivono sempre lì e alle tagliatelle di casa non rinuncerei mai!"), dopo una lunga esperienza ai vertici del reparto corse del Cavallino e una felice stagione al timone della Lamborghini, insomma, ecco, sì’, proprio il Dom, come lo chiamano tutti, oggi Ceo della F1, si trova a gestire l’uscita della sua pista di casa dal calendario iridato.

"È vero, ma non è un addio e nemmeno una sconfitta irreparabile – sospira il manager –. Ho detto all’inizio che è necessario rispettare i dati della realtà".

Che sarebbero?

"Lo sport business è ormai un fenomeno globale. Il calcio ha disputato l’ultimo mondiale in Qatar e fra dodici mesi andrà in America, Canada e Messico. E in futuro in Arabia Saudita…".

Tradotto?

"Chi propone eventi planetari ha esigenze che non possono essere disconosciute. Detto questo, Imola resta nel giro".

In che senso?

"Anzi tutto è la prima riserva per il 2026. Se per qualunque motivo una sede saltasse, noi torneremo al Santerno con le nostre macchine e con i nostri piloti".

E meno male.

"Voglio anche aggiungere una cosa. Le istituzioni che rappresentano il territorio, dalla Regione al Comune, hanno lavorato e stanno lavorando benissimo. È un rapporto che non si interrompe".

Ma cosa si può fare, in prospettiva?

"Senta, è ovvio che la dimensione di metropoli come Shanghai o Miami o Las Vegas o Melbourne, tutti luoghi che ospitano un Gran Premio, non è paragonabile a Imola. Che però ha il fascino della tradizione, della cultura, di una passione che viene da lontano. Quindi qui serve ragionare, tutti assieme, su uno schema diverso, originale".

Forse urge spiegazione, ancora.

"Del 2026 ho detto, Imola è la nostra prima riserva. Dal 2027 si potrebbe ipotizzare una rotazione tra le piste europee classiche. È una idea che stiamo valutando con i diretti interessati".

Resta il fatto che l’ultima edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy è stata un successo.

"Notevolissimo. E tutte le parti coinvolte meritano un elogio per quanto hanno saputo fare".

Domanda finale all’imolese Domenicali: ma tornerete davvero, con il Gran Premio?

"Si’, torneremo".

Leo Turrini