Domenicali riceverà le ‘Chiavi della città’

All’imolese Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, saranno consegnate presto le ‘Chiavi della città’. Il riconoscimento è stato deciso dal sindaco Marco Panieri, sentita la Giunta e informato il Consiglio comunale, nell’ambito delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dalla fondazione dell’Autodromo. La consegna avverrà in occasione del Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio.

"È un imolese che rende orgogliosa la nostra città nel mondo, con la quale ha un legame profondo e che lo accompagna dagli inizi della sua carriera, e che dal 2020 è amministratore delegato della Formula 1 – ha spiegato ieri in Consiglio comunale il sindaco Panieri –. Un grande manager Italiano, che ha guidato importanti società nel nostro Paese. E che oggi porta avanti nel mondo i valori dell’italianità e del made in Italy. Imola ringrazia, omaggia e ammira la figura di Domenicali per l’esempio, la carriera e i valori che ha incarnato nel corso degli anni come professionista, manager e uomo".

Preso atto del riconoscimento già ricevuto nel 2004, ovvero il Grifo della città di Imola, e dell’avvenuta consegna della riproduzione in ceramica della mappa della città disegnata da Leonardo da Vinci, l’amministrazione comunale ha così deciso di procedere alla consegna delle chiavi della città a Domenicali. In seguito a questi passaggi formali di consultazione in Giunta, e con l’informativa di ieri in Consiglio comunale, verrà emanato un atto sindacale in cui saranno formalizzate le motivazioni di tale onorificenza, che dal Comune non veniva assegnata dal 1997.

Non sfugge il valore politico dell’iniziativa: nella corsa alla conferma del Gran premio di Formula 1 anche dopo la scadenza contrattuale del 2025, con Monza che negli ultimi giorni è tornata in pressing sul Governo, Imola ha bisogno di alleati. E il sostegno di Domenicali, che però risponde agli americani di Liberty Media e da tempo chiede ai circuiti storici di investire per stare al passo con le grandi capitali emergenti, è preziosissimo.