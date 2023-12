Domenicali spinge sui lavori

"Rinnovo con Imola e Monza? Stiamo trattando, ma abbiamo bisogno di elementi per portare avanti questa trattativa. L’Aci è consapevole, sento spesso Angelo Sticchi Damiani, ma siamo a dicembre, i lavori a Monza dovevano iniziare subito dopo il Gran premio, ora dovrebbero iniziare a breve. La mia spinta è una spinta costruttiva, le burocrazie interne non possono fermare certi progetti". Così il presidente e amministratore delegato della F1, l’imolese Stefano Domenicali, intervenuto ieri mattina ai microfoni de ‘La politica nel pallone’, trasmissione in onda su Rai Gr Parlamento.

"Dobbiamo mantenere il passo coi tempi, nel 2020 Imola ha avuto un opportunità straordinaria ovvero quello di essere stata pronta a una chiamata inaspettata – ricorda Domenicali –. La tragedia dell’alluvione non ci ha permesso di correre, non vediamo l’ora di correre di nuovo lì, ma tutto sta nel capire nella volontà di investire nella F1 come piattaforma di spettacolo e di business che non può più essere a livello privato, è il nostro Paese che deve fare una scelta precisa".