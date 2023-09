Domeniche ciclabili, il circuito apre le porte

Si chiude tra due giorni a Imola il calendario 2023 delle domeniche ciclabili alla riscoperta del territorio su strade chiuse al traffico, promosse dal Territorio turistico Bologna-Modena e organizzate dalla Polisportiva Circolo Dozza.

Un ultimo appuntamento ‘speciale’, dal momento che sarà l’Autodromo ad aprire le porte ai ciclo-amatori per una prima parte di percorso che si snoderà tra le tra curve del circuito. Una volta usciti dall’Enzo e Dino Ferrari, i partecipanti risaliranno la Vallata del Santerno su via Codrignano per poi fare rientro all’altezza della curva Tosa lungo la Ciclovia del Santerno. Il percorso di 21 chilometri, chiuso al traffico motorizzato come di consueto per queste iniziative, non presenta particolari dislivelli ed è ideale per famiglie con bambini e ciclisti amatoriali. Ritrovo alle 9.30 in Autodromo.

"La tappa delle domeniche ciclabili – spiegano le assessore Elisa Spada (Ambiente) ed Elena Penazzi (Autodromo) – si inserisce perfettamente nell’ambito di ‘Imola Green’, la tre giorni dedicata alla mobilità sostenibile in programma nel fine settimana in Autodromo".