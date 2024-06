’Domus del rasoio’ al palo. Slitta ancora l’apertura

Slitta ancora l’apertura della ‘Domus del rasoio’, punto culminante della futura sezione archeologica del museo San Domenico. Nelle scorse settimane, la Giunta ha dato il via libera all’aumento dei costi per i lavori: all’iniziale investimento di 210mila euro, se n’è aggiunto un altro da 360mila euro. Ora si apprende che per portare alla luce il nuovo spazio, inizialmente destinato a essere inaugurato nell’estate del 2023, serviranno ancora diversi mesi di cantiere. Succede, quando si interviene in spazi nei quali si incrociano esigenze di natura archeologica, storico-architettonica e museografica. La volontà del Comune resta comunque quella di valorizzare al meglio quell’ambiente, rendendolo fruibile al pubblico e compatibile con la necessità di preservare da un lato l’area dello scavo, dall’altro la struttura architettonica che lo contiene. Proprio su questo punto, dopo alcuni supplementi di indagine sulla condizione statica delle strutture e delle fondazioni dell’ex convento domenicano, il Municipio ha ritenuto, di concerto con la Soprintendenza competente, di rivedere parzialmente l’idea allestitiva originaria, in modo da non scardinare il sottile equilibrio esistente tra il piano archeologico di epoca romana e l’architettura medievale che vi si è innestata. "Ciò ha naturalmente comportato un dilatamento dei tempi – fanno sapere dal Comune –, ma si tratta di una logica virtuosa e rispettosa delle necessarie esigenze di tutela del monumento nella sua integrità". Dall’ente di piazza Matteotti, non ci si sbilancia sui tempi necessari per il completamento dell’opera. Appare però plausibile spostare l’orizzonte temporale dell’inaugurazione all’inizio del 2025. Rinvenuta e parzialmente indagata una ventina d’anni fa durante i lavori di recupero del complesso architettonico, l’area archeologica della ‘Domus del rasoio’ racchiude in sé testimonianze di più di duemila anni di storia imolese. Tra i ritrovamenti più significativi emersi nello scavo vi è senza dubbio il rasoio in bronzo con impugnatura a testa di pantera, oggetto iconico da cui la stessa domus ha preso il nome. L’ambiente della ‘Domus del rasoio’ rappresenta la parte progettuale più avanzata dei più vasti e complessi lavori di riqualificazione dell’area del primo chiostro del museo di San Domenico, iniziati nel 2021.