‘Dona la spesa’. Oltre 3mila prodotti per chi è in difficoltà

Grazie alla generosità dei cittadini che si sono recati a fare la spesa, sono state raccolte 3.155 confezioni di prodotti di prima necessità, con l’iniziativa di solidarietà “Dona la spesa” che si è tenuta nei giorni scorsi per sostenere persone e famiglie in difficoltà nel territorio di Castel San Pietro Terme. In prima linea Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno, in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme e i volontari di Auser, che è capofila del progetto, insieme ai volontari di altre associazioni. "Auser ringrazia tutti i cittadini e sostenitori che hanno donato i prodotti per le famiglie in difficoltà del nostro territorio – affermano i volontari – e tutte le associazioni che hanno collaborato alla raccolta solidale". In particolare al supermercato Coop Alleanza 3.0 di Castel San Pietro Terme sono state raccolte 2.031 confezioni di prodotti (pari a 1194 chili), e alla Coop Reno di Osteria Grande 1.124 (pari a 654 chili).