Donato Dondi è morto, lo storico forno perde la sua guida

Donato Paginati Dondi con la famiglia in una foto storica

Casalfiumanese, 23 marzo 2023 - La comunità di Casalfiumanese si è risvegliata un po’ più sola. È scomparso ieri, dopo una lunga battaglia contro la malattia, Donato Paginati Dondi.

Una figura molto conosciuta nel tessuto artigianale del paese della vallata per il suo costante impegno al timone del Forno Pasticceria Caffetteria Dondi. Uno dei locali più noti della zona, affacciato proprio sulla provinciale Montanara.

Un affare di famiglia, per i Dondi, l’arte della panificazione. Dallo storico fornaio di Casale alto, Ettore, al figlio adottivo Paolo scomparso nell’ottobre del 2020. Poi il testimone è passato nelle mani del compianto Donato ed ora in quelle salde di Davide che sui social ha scritto un lungo messaggio per ricordare il babbo: "Ci sono situazioni nella vita che non vorresti affrontare mai, che senti lontane – inizia –. Ma i brutti momenti arrivano, osta che arrivano. La vita è questa. È capace di regalare tanta felicità e spensieratezza ma, allo stesso tempo, portare via le persone più importanti".

Poi riavvolge il nastro della memoria fino alle origini di quel male che si è portato via Donato: "Avevamo perso nonno da pochi giorni quando è arrivata la notizia più brutta – continua –. Sei stato forte, non ti sei fermato neanche un secondo a pensare al peggio. C’era da operarsi in fretta e così è stato. Non hai mollato il lavoro un attimo, nonostante tutto quello che stava succedendo".

La gioia dell’arrivo del terzo nipotino Tommaso e le pagine spensierate di un nonno esemplare. "Queste patologie non si concludono con il decorso post operatorio – prosegue lo sfogo di Davide Dondi –. Tutti sapevamo che la terapia ti avrebbe dato molti più problemi rispetto alla media dei pazienti. Ma non che in una settimana ti portasse ad un arresto cardiaco". Era il 13 febbraio 2021, ma Donato non aveva per nulla l’intenzione di gettare la spugna. "Uno stacanovista, talmente appassionato alla sua arte da non riuscire a stare lontano dal laboratorio – aggiunge –. Poi il 31 ottobre 2022 l’amara sentenza. Sapevamo di quel dolore al collo, la brutta bestia era tornata a presentarsi". Mesi di preoccupazioni mescolati ad incredulità.

«Tutto quello che è successo dopo rimane nell’intimità di una famiglia di cui sono davvero molto orgoglioso di fare parte – conclude Davide nel post –. Siamo sempre rimasti molto uniti. In questo modo abbiamo affrontato un periodo così difficile. Mi piacerebbe ricominciare tutto da capo, avere il potere di farti faticare meno. Farti godere al massimo questa vita che sarebbe dovuta andare avanti almeno altri vent’anni".

Il lungo e commovente post sulla pagina di Facebook del figlio Davide ha avuto centinaia tra messaggi e reazioni, a conferma del grandissimo affetto della comunità per Donato e la sua famiglia.

Mattia Grandi