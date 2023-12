Donazione a Pediatria. Arrivano scaldabiberon e fondi per altri acquisti

Quattromila euro per l’acquisto di attrezzature per le esigenze dei bambini ricoverati. Li ha donati Cube, azienda leader nel settore delle soluzioni in ambito energetico, termotecnico e acustico, alla pediatria dell’Ausl.

Una prima parte è stata già utilizzata per comprare uno scaldabiberon ospedaliero, un dispositivo utile per garantire la corretta alimentazione dei neonati e dei bambini in tenera età. La nuova strumentazione è stata consegnata al reparto in presenza di Carlo Polito, direttore del presidio ospedaliero; Davide Carollo, responsabile della direzione infermieristica; Laura Serra, direttrice dell’unità operativa Pediatria e Nido; Elena Teci, coordinatrice infermieristica. Si tratta di un dispositivo molto utile perché permette al reparto di poter scaldare contemporaneamente dieci biberon, senza quindi far aspettare troppo i piccoli ospiti di Pediatria e nido.

"Ringraziamo di cuore Cube per la sua generosità e sensibilità – afferma Serra –. La loro donazione ci permetterà di migliorare ulteriormente il nostro servizio e di offrire ai bambini e alle loro famiglie un’assistenza di qualità, umana e personalizzata. Lo scalda biberon che abbiamo acquistato, grazie a loro, è già in funzione. Il resto della donazione sarà destinato ad altri progetti e attrezzature che migliorino la qualità dell’assistenza: ci aiuterà ad acquistare una parte di un apparecchio per la fototerapia". Presenti alla consegna della donazione anche Giacomo Pradella, presidente di Cube, assieme ai soci Michele Castellari, Matteo Masolini e all’ingegnere Lorenzo Villa.

"Cube è un’azienda che ha a cuore il territorio e la comunità in cui opera – sottolinea Pradella –. Siamo felici di poter contribuire al benessere dei bambini che sono in cura nella Pediatria di Imola, una struttura di eccellenza che svolge un lavoro prezioso"