Donazione di 700 euro alle scuole primarie di Fontanelice da Acr: associazione per la Cultura Rurale

La sezione di Fontanelice di Acr, associazione per la Cultura rurale, ha deliberato una donazione alle scuole primarie del paese di 700 euro per l’acquisto di materiale didattico per un anno. Accessori preziosi per lo svolgimento dell’attività scolastica come toner e cartucce per le stampanti.

Ma che cos’è Acr? Il sodalizio, nato circa un anno fa e guidato alle latitudini fontanesi dal presidente Claudio Balducci, ha l’obiettivo di tutelare i valori delle comunità rurali attraverso l’aggregazione di diverse categorie sociali, economiche e culturali. Il modo migliore per ridurre la distanza, anche ideologica, tra la cultura rurale e quella urbana attraverso il dialogo con comunità e istituzioni. Con un concetto chiaro: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla valenza della sfera agricola che traina parte dell’economia e interseca elementi come la tutela dell’ambiente, la salute delle persone e la sicurezza alimentare. Dalle attività sul territorio alle campagne informative che, per la vallata del Santerno, toccano argomenti come la popolazione di lupi e cinghiali.

Tra le questioni più attuali anche quella della peste suina: "I nostri territori, toccati finora marginalmente, cominciano ad essere minacciati da questa tremenda peste africana – spiega Balducci –. l’Associazione per la Cultura rurale, attraverso gruppi specializzati, è pronta a difendere la collina imolese".

Lo scorso 11 giugno, intanto, l’associazione è stata protagonista alla Sagra della Cultura Rurale di Primavera nel centro di Fontanelice con ottimi riscontri in termini di presenze. Stessa cosa per lo stand di cibarie allestito, qualche settimana dopo, all’Antica Fiera di Fontanelice. E proprio da questi due momenti pubblici è partito il percorso lungimirante sfociato nella conversione di parte degli incassi in donazioni per le scuole dell’abitato.

m.g.