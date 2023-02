Donazioni Avis, appello ai giovani

Un 2022 di "forte preoccupazione" per il calo di donatori (-228) e donazioni (-805), ma un inizio di 2023 che "ha riacceso le speranze per un anno ricco di nuove adesioni e costanti donazioni". È una fase particolarmente importante, quella attuale, per l’Avis di Imola. Secondo i dati forniti dall’Associazione volontari italiani del sangue, che in città ha sede nel padiglione 6 dell’ospedale vecchio, gennaio ha portato un incremento di 135 donatori rispetto allo stesso periodo del 2022 e, di conseguenza, altrettante donazioni. Oggi l’Avis può contare complessivamente, a livello locale, su 4.178 donatori per Imola e su 6.433 donatori in tutto il circondario. In questo inizio d’anno, le persone che si sono recate alla sala prelievi hanno tra i 46 e i 55 anni (322), segue la fascia 56-70 anni (275) e poi ci sono i più giovani.

"Dobbiamo sempre più coinvolgerli in questo gesto del dono perché sono il nostro futuro, non solo dell’associazione ma di tutti noi perché, chi ha bisogno di sangue, non può aspettare – spiegano dall’Avis di Imola –. La donazione è un atto di generosità che fornisce una risorsa vitale per coloro che ne hanno bisogno. Non esiste un sostituto per il sangue e la donazione è l’unico modo per aiutare le persone a ricevere il trattamento necessario. È una terapia che può essere effettuata solo grazie alla solidarietà e al contributo di chi sceglie di donare".

Ne hanno necessità le persone che subiscono un intervento chirurgico, ma anche chi nasce con patologie ematologiche particolari. Donare sangue vuole dire anche prendersi cura di se stesso e della propria salute. "Basta un’ora del proprio tempo – ricordano dall’Avis di Imola –, non richiede denaro ma il contributo è di grande importanza. Gli imolesi sono sempre stati molto sensibili alle nostre richieste e, naturalmente, continueremo le nostre campagne di sensibilizzazione e tutte le nostre iniziative che possano avvicinare sempre più persone alla sala prelievi".

L’Avis di Imola fa dunque appello a donatori e donatrici perché siano pronti a donare sangue e plasma alla scadenza dell’intervallo tra donazioni o alla chiamata. È necessario essere in buona salute. È possibile prenotare la propria donazione allo 0542 32158, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 oppure tramite il sito web o utilizzando l’App.