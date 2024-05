Donazioni di sangue in calo. L’appello dell’Avis:: "Invitate parenti e amici"

L’Avis non si arrende. E a dispetto delle sempre maggiori difficoltà nel trovare nuovi donatori, rende omaggio ai suoi associati storici. Domenica scorsa, nell’ambito della festa sociale in piazza Matteotti, sono state consegnate 558 benemerenze: 13 in oro con diamante (almeno 120 donazioni), 29 in oro con smeraldo (almeno 100 donazioni), 50 in oro con rubino (almeno 75 donazioni), 84 in oro (almeno 50 donazioni), 91 in argento dorato (almeno 36 donazioni), 126 in argento (almeno 16 donazioni), 165 in rame (almeno 8 donazioni).

Dopo il saluto delle autorità, è seguita la premiazione delle dodici classi vincitrici del 18esimo concorso ‘Il Calendario della solidarietà’, indirizzato alle scuole primarie e secondarie imolesi, che consiste nel rappresentare con un disegno un atto di solidarietà. Tanti sono stati i lavori prodotti, sono stati selezionati i dodici disegni che rappresenteranno i mesi del prossimo anno.

Altra premiazione ha visto i ragazzi e le ragazze che, aderendo al concorso ‘Diplòmati con l’Avis’, alla sua 39esima edizione, hanno dimostrato i dodici migliori risultati conseguendo il diploma di maturità. L’Avis corrisponde a dieci premiati un contributo allo studio, così come gli altri due che sono dedicati ad Anna Gherardi e a Ermes Sasso.

Un premio speciale è andato alla società Tozzona Pedagna che ha organizzato il 18esimo Trofeo Avis di calcio giovanile, che vede impegnati nei campi di calcio Nicola Calipari 600 ragazzi in cinque tornei che vedranno le finali il 24 e 31 maggio, il 5 e 7 giugno con memorial dedicati a Vincenzo Dadina, Domenico Dadina, Ermes Sasso, Raffaele Rivalta e Fausto Gresini.

"Queste attività – sottolinea l’Avis di Imola – sono la testimonianza di tante persone, oltre quattromila, che nel nostro comune hanno ricevuto e applicato il messaggio di Avis: donare fa bene per sé e per altri. Oggi più che nel passato è necessario per chi può, donare un po’ del proprio sangue per la vita di altri, maggiore è la richiesta di plasma, da cui si ricavano molte medicine e indispensabile per chi ha ustioni. L’Avis di Imola esorta a invitare figli, parenti e amici a prenotare il primo esame di idoneità per camminare insieme nella solidarietà".

Come accennato all’inizio, si confermano in contrazione i dati su donatori e donazioni. Queste ultime, nei primi quattro mesi dell’anno in città sono state 2.324 contro le 2.365 del 2023 (-41). Trend simile nel circondario, dove si scende da 3.633 a 3.582 (-51). Per quanto riguarda invece i soci attivi, a Imola scendono di 167 unità (da 4.117 a 3.950) e nel circondario di 221 (da 6.363 a 6.142).