Dondi, due mesi dopo, i cittadini si rimboccano le maniche contro le frane

Gilberto Dondi

Come accade quasi sempre, i cittadini sono più veloci e operativi dello Stato. Di fronte al disastro provocato dall’alluvione, gli emiliano-romagnoli si sono rimboccati le maniche. Aiutati dagli ’angeli del fango’ provenienti da tutta Italia. Spazzato via il fango, però, la vera emergenza erano e restano le frane. Come racconta il reportage che pubblichiamo oggi, a distanza di due mesi tante famiglie in Vallata sono ancora strette nella morsa delle frane che bloccano strade pubbliche e private. E così i residenti si sono messi al lavoro, senza aspettare governo, Regione e Comuni, e hanno aperto passaggi di fortuna per collegare case e aziende al resto del mondo.