Donna precipita in un canalone. Scivola lungo il sentiero. Muore escursionista 37enne

E’ precipitata per oltre 50 metri in un canalone. Tragedia ieri sull’appennino modenese dove Giulia Maroni, residente a Castel Guelfo è precipitata in un canalone per cinquanta metri davanti agli occhi del compagno ed è morta durante il trasporto in ospedale. La donna è scivolata mentre camminava lungo un sentiero sul monte Libro Aperto insieme al fidanzato e al cane, rimasti illesi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 quando, lungo un tratto di una decina di metri che fa parte di un sentiero Cai, ha perso l’equilibrio ed è scivolata e precipitata nel vuoto. Un volo spaventoso di cinquanta metri, sbattendo contro alberi e rocce e finendo in un bosconella zona Pizzo dei Sassi Bianchi, nella frazione di Fellicarolo, a Fanano. Tutto davanti agli occhi del compagno della donna che ha subito lanciato l’allarme. Sul posto è arrivato l’elicottero EliPavullo da cui sono scesi i tecnici del Soccorso alpino monte Cimone e gli operatori sanitari. L’intervento di recupero, durato più di due ore, è stato particolarmente difficoltoso con manovre di corda che hanno visto impegnati, oltre alla squadra ordinaria del soccorso, altri sei tecnici. Infine la donna è stata caricata in elicottero verso l’ospedale Maggiore di Bologna ma purtroppo ha perso la vita durante il trasporto.

Dolore nella comunità di Castel Guelfo dove la ragazza viveva ed era conosciuta per la sua passione anche per il rally.

"Siamo vicini ai familiari di Giulia – commenta il primo cittadino Claudio Franceschi –. Una tragedia senza senso che ci priva di una giovane vita. Alle tante persone che l’hanno conosciuta e apprezzata va l’abbraccio di tutta la nostra comunità".