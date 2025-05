Donna rapinata nel 2008. Aggressore in carcere dopo quasi 17 anni

E’ stato arrestato dalla polizia per una rapina messa segno nel lontano 2008. A finire in manette è stato un cittadino albanese di 39 anni, domiciliato a Ozzano Emilia, che, ormai 17 anni fa, aveva aggredito alle spalle una donna con l’obiettivo di portale via la borsetta. Un’aggressione avvenuta in città della quale è stato ritenuto il giovane.

Quello che era nato come un furto si trasformò infatti ben presto in rapina. La donna, infatti, nel tentativo di trattenere la borsa, cadde a terra riportando traumi e ferite su varie parti del corpo.

E così, per il 39enne, la giustizia, conclusi tutti e tre i gradi di giudizio, ha fatto il suo corso e sono quindi scattate le manette. Su disposizione della Procura di Bologna il 39enne è stato così arrestato dagli agenti del commissariato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione e trasportato nella casa circondariale territoriale dove dovrà scontare una pena di cinque anni.