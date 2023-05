Donna, vita e libertà in Iran

L’associazione Trama di Terre, da tempo attiva nella difesa e nella tutela delle donne, della loro dignità e della loro vita senza condizionamenti, propone al cinema Centrale la rassegna cinematografica “Donna, vita, libertà” a cura di Somayeh Haghnegahdar dell’Associazione Iifma (Iranian Independent Filmmakers Association), con il contributo della Bcc ravennate, forlivese e imolese e il patrocinio del Comune di Imola.

L’iniziativa, promossa da Trama di Terre, per continuare a sostenere le sorelle iraniane nella loro battaglia di libertà, vuole mettere al centro le voci delle artiste e attiviste iraniane per sollecitare la cittadinanza ad una discussione pubblica contro l’avanzata dei fondamentalismi e per una battaglia a fianco dei diritti delle donne nel mondo.

La rassegna prevede la proiezione di tre film di registe iraniane e a seguire un dibattito aperto al pubblico: il 24 maggio alle 20 ‘Radiografia di una famiglia’ di Firoozeh Khosravani, interviene Fariba Karimi, artista e attivista.

Il 31 Maggio, sempre alle 20, ‘Be my voice’ di Nahid Persson; interviene Pegah Pasyar, artista visuale; il 14 giugno alle 20 “Persepolis” di Marjane Satrapi. Atteso l’intervento di Deniz Ali Asghari Kivage, avvocata e attivista

Il ricavato dell’iniziativa verrà donato alle donne che hanno terminato a Trama di Terre un percorso di fuoriuscita dalla violenza.