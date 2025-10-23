Donne ancora nel mirino. Maltratta e minaccia la ex . Non potrà più avvicinarla

Un nuovo caso di violenza domestica scuote la città. Un uomo sulla cinquantina è stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna, con l’applicazione del braccialetto elettronico, su disposizione della Procura di Bologna. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri, arriva al termine di un’indagine che ha portato a ipotizzare nei suoi confronti il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe sottoposto la donna a umiliazioni e minacce continue, tali da rendere impossibile la convivenza. La misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta del pubblico ministero, mira a proteggere la vittima da ulteriori episodi di violenza e a impedire qualsiasi contatto. Rintracciato dai militari, l’indagato è stato sottoposto al provvedimento restrittivo.

Il caso riporta l’attenzione su una piaga che non accenna a diminuire, anche nel territorio imolese. Gelosia, controllo, violenza psicologica e fisica restano all’origine di molti episodi che trasformano le mura domestiche in luoghi di paura. L’uso del braccialetto elettronico, sempre più frequente nelle misure cautelari, segnala la gravità del rischio e la necessità di una tutela immediata per le persone offese. Ma accanto alla repressione serve un impegno costante nella prevenzione e nel sostegno alle vittime, che spesso esitano a denunciare per timore o vergogna.

Solo pochi giorni fa, un altro episodio aveva messo in luce la pericolosità di queste violazioni. Un 38enne di origine tunisina, senza fissa dimora, era stato arrestato per due volte in tre giorni per aver continuato a tormentare l’ex compagna, nonostante fosse già sottoposto al divieto di avvicinamento e al divieto di dimora nel comune di Imola. Il primo arresto era avvenuto l’8 ottobre, quando i carabinieri lo avevano intercettato a circa duecento metri dall’abitazione della donna. Dopo quell’intervento, la misura cautelare era stata aggravata proprio per rafforzare la protezione della vittima.

Ma solo due giorni più tardi, nella tarda serata del 10 ottobre, il braccialetto elettronico ha segnalato una nuova violazione. L’uomo è stato trovato a meno di cento metri dalla casa dell’ex compagna, riconosciuto e nuovamente arrestato in flagranza. Dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, il 38enne è stato trasferito in carcere a Bologna.