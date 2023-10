Donne e allattamento, una mostra. Gli scatti di Ubbe all’ospedale vecchio

È stata un successo la giornata inaugurale della mostra fotografica ‘The Invisible Breasts - Seni invisibili’, domenica all’ospedale vecchio, alla presenza dell’artista svedese Elisabeth Ubbe. Dopo il ringraziamento delle autorità presenti, Ubbe ha accompagnato i molti presenti descrivendo la propria esposizione e raccontando le storie delle donne protagoniste degli scatti. Una serie di foto che propongono una riflessione sul corpo della donna, in particolare della donna che allatta e dello sguardo degli altri su di lei, liberando l’immagine delle donne e del seno dagli stereotipi ed aprendo a plurime rappresentazioni della bellezza femminile. Un’accettazione delle donne e del gesto dell’allattamento in ogni luogo.

Quale modo migliore per celebrare l’avvio dell’edizione 2023 della ‘Settimana mondiale dell’allattamento materno’, che quest’anno ha come titolo ‘Allattamento e lavoro - Tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie’. Si è quindi tenuto il flash mob annuale, partecipato dalle molte mamme e coppie presenti e dai loro bambini.Una vera festa che ha visto un set in cui Ubbe ha fotografato chi lo desiderava, arricchendo così la mostra con le fotografie delle mamme, dei papà e dei bimbi che hanno voluto ricordare la giornata. L’esposizione resterà a disposizione di tutti i cittadini che vorranno visitarla nel corridoio storico del primo piano dell’ospedale vecchio, zona consultoriale, fino al 30 dicembre.

"Siamo grati di questa opportunità che ci è stata offerta di poter unire un messaggio di salute e di benessere alla bellezza e alla cultura, e di averlo potuto fare in quella che diventerà la Casa della comunità di Imola – ha spiegato il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi –, un luogo di condivisione con i cittadini di cui abbiamo avuto una prova importante".