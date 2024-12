Donne e medici sfilano contro la violenza

Grande successo per la terza sfilata di moda di beneficenza tenutasi all’Osteria dei Poeti a sostegno del progetto dell’Ausl Romagna Well Fare Rete per le donne contro donne, migliorare l’accoglienza e l’umanizzazione delle cure all’interno del Pronto Soccorso. L’evento è realizzato grazie all’iniziativa di alcune amiche (Michela, Carlotta, Silvia e Katia) e con il supporto dell’Ausl. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione Art in counselling, che realizza le bambole in pezza (adottabili tramite una donazione) simbolo delle donne vittime di violenza, e impegnata anche nell’attività di arte terapia in favore dei minori. Il risultato della raccolta fondi è stato di 5.700 euro, che sarà destinato al sostegno delle donne vittime di violenza e ai loro figli. La serata, condotta da Cristina Zani, ha visto sfilare un gruppo di amiche e di medici dell’ospedale che si sono messi in gioco indossando i capi per la riuscita dell’evento.