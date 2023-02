Donne e motori, le opportunità

Donne e motori: binomio ricco di opportunità professionali. L’8 marzo, giornata internazionale della donna, nasce un nuovo progetto al femminile dal titolo ‘Wow-WomenMotor’, realizzato da Comune, commissione municipale Pari opportunità, Autodromo e Motor Valley. Si parte alle 11, al museo Checco Costa, con attività di orientamento e formazione per gli studenti, seguite alle 14 da un convegno moderato dalla giornalista Maria Leitner. Nel paddock sono invece previste prove di abilità con pilote professioniste. Alle 18 aperitivo conclusivo. Tutta la giornata, comprese le attività in pista, è a ingresso libero e gratuito. "Questo progetto si sviluppa attorno al lavoro collettivo di un team nato per superare gli stereotipi che impediscono alle donne di seguire le proprie aspirazioni in ambito automotive", spiega Elisa Spada, assessora Pari opportunità. "Per noi l’obiettivo è chiaro: innalzare il valore dell’Autodromo attraverso una visione moderna e globale", conclude Elena Penazzi, assessore con delega al Circuito.