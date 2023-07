Donne nel mirino Aggredita in garage dal compagno violento Salvata dai carabinieri

Un operaio 49enne, italiano residente in città, è finito in manette dopo aver picchiato la compagna. L’arresto è stato eseguito l’altra notte, quando i carabinieri della centrale operativa hanno ricevuto la telefonata di un uomo che al 112 ha riferito di sentire le urla di una donna provenire da un garage situato nelle vicinanze. Così i militari dell’Arma sono partiti immediatamente dalla caserma e, una volta arrivati sul posto, hanno effettivamente sentito una donna che gridava: "Basta! Basta! Mi ammazzi!".

Quando i carabinieri sono entrati nel garage, hanno visto il 49enne in ginocchio che stava picchiando una donna, distesa per terra, in posizione fetale per ripararsi dai pugni che stava ricevendo. La vittima, 51enne pure lei italiana, residente a Budrio ma di fatto domiciliata nel garage col compagno, visibilmente scossa e impaurita, si è rifiutata di sporgere denuncia e di ricevere le cure sanitarie.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il garage era stato preso in affitto dal 49enne che da deposito lo aveva convertito ad abitazione di fortuna da condividere con la compagna in una situazione di disagio. Già nei mesi scorsi, tra l’altro, la donna era rimasta vittima di violenza. Era accaduto, in particolare, la notte del 18 maggio, quando il 49enne aveva aggredito la compagna per strada. Nella circostanza, la donna si era recata al pronto soccorso, ricevendo 18 giorni di prognosi, ma anche in quell’occasione non aveva sporto denuncia. Su disposizione della Procura di Bologna, il 49enne arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi è stato portato in carcere.

Quella della violenza sulle donne resta purtroppo un fenomeno in crescita anche nel circondario. Nei primi dieci mesi dello scorso anno, gli accessi al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta sono stati 126 contro i 122 dell’intero 2021. Sono invece 74 le donne arrivate da gennaio a ottobre 2022 al consultorio familiare, 27 delle quali proseguono un percorso iniziato già l’anno precedente. Dati analoghi, ma che inquadrano un altro pezzo del mosaico, quelli raccolti da Trama di Terre: 73 accessi, di cui 40 nuovi, nei primi dieci mesi del 2022. La fascia anagrafica più rappresentata è quella tra i 30 e 39 anni. E in 29 casi si tratta di donne con figli. Gli aguzzini? Prima di tutto i mariti, poi nell’ordine fidanzati, conviventi e padri. Solo dopo arrivano gli sconosciuti.

E poi c’è l’Asp – Azienda servizi alla persona, che riferisce di 42 donne, di cui sette solo negli ultimi venti giorni, che si sono rivolte nei primi dieci mesi del 2022 ai propri uffici per chiedere aiuto dopo essere state vittime di violenza. Erano state 47 nel 2020, quando il lockdown causato dal Covid aveva peggiorato una situazione già di per sé grave, e 32 nel 2021.

Per cercare di arginare il fenomeno, il Comune in collaborazione con la commissione municipale Pari Opportunità ha lanciato una campagna di informazione dal titolo ‘Se hai bisogno di aiuto chiama!’. L’obiettivo è la promozione del 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore e i contatti telefonici dei due centri antiviolenza presenti sul nostro territorio, gestiti dalle associazioni Trama di Terre (393.5596688) e PerLeDonne (370.3252064).