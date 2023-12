Donne nel mirino . Non rispetta il divieto di avvicinarsi alla ex . Arrestato, ma già libero

Si è avvicinato troppo all’ex compagna, non rispettando il provvedimento emesso di recente dal Tribunale di Bologna. Per questo motivo, un 49enne è stato arrestato dai carabinieri; ma ora si trova in libertà. La vicenda risale a mercoledì pomeriggio, quando i militari dell’Arma hanno fatto scattare le manette ai polsi di un uomo origine marocchina, residente a Imola ma di fatto senza fissa dimora, divorziato, disoccupato e pregiudicato. Come accennato all’inizio, il 49enne è accusato del reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa.

Tutto è accaduto attorno alle 15.30 di mercoledì scorso, mentre i carabinieri del nucleo radiomobile di Imola, impegnati in un controllo del territorio nei pressi del centro commerciale Intermedio, zona che già in passato era stato teatro di interventi delle forze dell’ordine. Nella circostanza, il 49enne si trovava davanti l’ingresso principale della struttura. Consapevole della misura cautelare in corso, notificatagli qualche giorno prima, con un gesto repentino è entrato frettolosamente all’interno del centro commerciale. L’obiettivo era evidentemente quello di sfuggire al controllo dei militari, i quali sapevano del provvedimento cautelare in corso di validità.

Quest’ultimo è scaturito da una serie di denunce presentate dall’ex compagna, 60enne, in ultimo quella dell’8 novembre scorso. La donna, dai primi mesi dell’anno, ha subito diversi maltrattamenti, minacce ed insulti da parte dell’ex compagno, con il quale ha intrattenuto una relazione sentimentale durante i loro periodi di convivenza. I carabinieri, con non poca difficoltà, hanno raggiunto e immobilizzato il 49enne, il quale, dopo numerosi inviti e tentativi, lo hanno portato alla ragione e alla calma. L’uomo, accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e successivamente rimesso in libertà.

Secondo i dati forniti di recente della polizia di Stato, in occasione della recente Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, negli ultimi dodici mesi il commissariato di via Mazzini ha raccolto dodici denunce per maltrattamenti in famiglia (dato in aumento); otto per lesioni personali; otto per atti persecutori e due per minacce. Ne sono scaturiti tre allontanamenti dalla casa familiare (tramutato poi in arresto), altrettanti divieti di avvicinamento e comunicazione con la parte offesa e vari ammonimenti.

Il centro anti-violenza di ‘Trama di Terre’ ha accolto, nei primi dieci mesi dell’anno, 111 donne vittime di violenza maschile, di cui 46 per la prima volta. Numeri rilevanti anche quelli forniti, sempre nei giorni scorsi, da ‘Per le donne’: 58 donne accolte negli ultimi dieci mesi nel centro anti-violenza dell’associazione, di cui oltre l’80% italiane. E poi c’è l’Asp, alla quale nei primi undici mesi del 2023 hanno bussato 37 donne vittime di violenza (ma solo 15 hanno deciso di denunciare). Un centinaio, infine, le donne che dall’inizio dell’anno sono passate dal consultorio familiare dell’Ausl in cerca di aiuto.

r. c.