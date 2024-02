Donne, parole e violenza: incontro con Lella Costa

‘Basta la parola: dialogo con Lella Costa attrice e scrittrice, esperta di linguaggio e cultura femminista’ è il titolo dell’incontro in programma venerdì 9 febbraio, alle 18, nel ridotto del teatro Ebe Stignani. A organizzarlo, Comune e Commissione pari opportunità. Costa sarà infatti di scena a Imola, proprio allo Stignani, da mercoledì 7 a domenica 11 febbraio, per lo spettacolo ‘Le nostre anime di notte’, tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, per la regia di Serena Sinigaglia.

Contestualmente, l’attrice e scrittrice ha dato la propria disponibilità per un incontro pubblico, a ingresso gratuito, per dialogare sulla condizione delle donne a partire dalle parole e dal linguaggio, in continuità con la campagna anti-violenza ‘Basta la parola’, promossa dal Comune e dalla Commissione pari opportunità, in collaborazione con il Circondario e i centri antiviolenza di Trama di Terre e Per Le Donne.

"Siamo grati a Lella Costa che con entusiasmo e grande generosità ha colto l’invito a incontrare la cittadinanza per un dialogo aperto su un tema così importante come è quello della condizione della donna, a partire dalle parole – dichiarano Elisa Spada, assessora alle Pari Opportunità e Giacomo Gambi, assessore alla Cultura -. Questa occasione di incontro tra chi calca le scene del teatro e la città è preziosa per dialogare con una grande artista che con la sua esperienza, il suo sguardo e la sua ironia saprà di certo offrirci chiavi di lettura che arricchiranno la nostra comunità".

Virna Gioiellieri, coordinatrice della Commissione pari opportunità, parla di quella di incontrare Lella Costa sui temi della condizione delle donne partendo dalle parole è "una bellissima occasione . Le parole fanno cose e creano pensiero – ricorda Gioiellieri –. Non a caso, la recente campagna sulla violenza che abbiamo curato ha proposto tre parole chiave utili a entrare nella complessità del fenomeno. Lella Costa, artista eclettica e ironica, non è nuova a questi argomenti. Mi immagino che con la sua esperienza artistica, il suo livello culturale, la sua sensibilità darà un contributo creativo prezioso al percorso che la Commissione sta facendo sui diversi temi della cultura di genere. Come nel suo stile, approfondiremo con leggerezza attraverso le parole".