"Donne spesso discriminate"

Ancora nei giovani di oggi, tanti ragazzi rimangono radicati a residui culturali di vecchio stampo. "Noto che sono tanti i ragazzi della nostra età che hanno ancora una mentalità non troppo aperta nei riguardi dell’emancipazione della donna – dice Sofia Bovolenta –. Hanno un’idea legata a dei ruoli distinti che ritengono di dover preservare per tradizione". Una soluzione per uscire dal problema, secondo Sofia, può essere il congedo parentale a entrambi i genitori. "Dare il congedo parentale anche ai padri permette di scardinare l’idea della donna come unica responsabile della crescita dei figli. Il fatto che se ne debba occupare solo lei ha degli effetti sul lavoro molto difficili da eliminare. La donna è discriminata perché potrebbe rimanere incinta. Tutto ciò è antiquato".