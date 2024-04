Donnini racconta i miti dei motori

Una serata con il giornalista Mario Donnini e i suoi libri per ripercorrere le più grandi imprese motoristiche a due e a quattro ruote. L’idea è venuta al Motoclub Racing Imolese #96 che il prossimo 17 aprile, dalle ore 20.30 presso la Sala BCC Città e Cultura di Imola (ex Cinema Centrale in via Emilia 210/A) con ingresso gratuito, darà vita all’evento ‘Gas a tutto libri’. Il modo migliore per rinverdire la memoria di imprese e personaggi che hanno fatto la storia del motorsport. Un esempio? La leggenda di Mike Hailwood che Donnini ha celebrato nel suo volume ‘Hailwood & la Ducati al TT- La più bella storia del Motorsport’ per ripercorrere il capolavoro sportivo del pluricampione inglese trionfatore nel Tourist Trophy del 1978 con una moto della casa di Borgo Panigale. Ma spazio anche all’opera ‘La favola rossa – Il leggendario trionfo della Ferrari alla 24 ore di Le Mans 2023’ che, in scia al ritorno del mondiale Endurance di auto tra le curve dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari, riavvolge il nastro della memoria per raccontare uno dei più importanti successi del Cavallino Rampante. La serata è realizzata grazie all’impegno di uno dei sodalizi motoristici più attivi della città in collaborazione con la BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Edizioni Minerva e lo stesso Donnini.

Mattia Grandi