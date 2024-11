Dono dei dipendenti Cefla. Nuove attrezzature multimediali a Casa Piani

Nuove attrezzature multimediali a Casa Piani. Donate dai dipendenti Cefla, che hanno raccolto i fondi necessari durante le ultime edizioni di iniziative ricreative interne, sono destinate a supportare le attività della sezione ragazzi della biblioteca comunale migliorando in modo significativo la possibilità di realizzare in questo spazio corsi, laboratori, conferenze, attività didattiche e spettacoli per bambini, ragazzi, genitori e famiglie.

In particolare, è stato installato un nuovo videoproiettore professionale in sostituzione di un dispositivo ormai tecnologicamente superato. Inoltre la sala è ora dotata di una cassa audio a colonna con amplificatore e bluetooth e di un mixer audio. Completa la dotazione multimediale uno schermo touch screen da utilizzare per mostre e attività di educazione al digitale e con un utilizzo trasversale che abbraccerà anche altre iniziative della biblioteca. "Siamo molto grati ai dipendenti della cooperativa Cefla per questa donazione che rappresenta un importante contributo per migliorare l’offerta della biblioteca e rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei nostri giovani utenti – sottolinea l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi - Questa donazione segue la precedente significativa donazione effettuata nel 2019, fornendo gli arredi per lo spazio prescolare di Casa Piani, diventato da allora un punto di riferimento apprezzato dalle famiglie. Grazie a questo nuovo gesto di generosità, sarà possibile ampliare ulteriormente le opportunità educative e culturali offerte da Casa Piani".